Brexit: Conte, 'ore cruciali per accordo in salita' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sulla Brexit "sono ore cruciali, giorni cruciali, per definire un accordo che si presenta molto complicato, in salita, perché c'è un problema di fondo e imprescindibile: il 'level playing field'. Siamo tutti uniti" sul fatto che "non possiamo consentire che si crei uno spazio di vantaggi competitivi" a danno delle nostre imprese "che ci farebbero molto molto male". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sulla"sono ore, giorni, per definire unche si presenta molto complicato, in, perché c'è un problema di fondo e imprescindibile: il 'level playing field'. Siamo tutti uniti" sul fatto che "non possiamo consentire che si crei uno spazio di vantaggi competitivi" a danno delle nostre imprese "che ci farebbero molto molto male". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez.

TV7Benevento : Brexit: Conte, 'ore cruciali per accordo in salita'... - bianca_caimi : RT @TgLa7: #Brexit:Conte a Von Der Leyen,no ad accordo a ogni costo - Affaritaliani : Brexit, Conte: 'No ad accordo a ogni costo' - TV7Benevento : Brexit: Conte, 'sentito Von der Leyen, no ad accordo ad ogni costo'... - serenaviani : RT @TgLa7: #Brexit:Conte a Von Der Leyen,no ad accordo a ogni costo -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit Conte Brexit, Conte: "No ad accordo a ogni costo" Il Tempo Brexit: Conte, 'ore cruciali per accordo in salita'

(Adnkronos) - Sulla Brexit "sono ore cruciali ... Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez.

Brexit: Conte, nell'accordo non possiamo permettere vantaggi competitivi

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum italo-spagnolo. “Sono ore cruciali per definire un accordo, che è molto complicato”, ha spiegato Conte sottolineando che ...

(Adnkronos) - Sulla Brexit "sono ore cruciali ... Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez.Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum italo-spagnolo. “Sono ore cruciali per definire un accordo, che è molto complicato”, ha spiegato Conte sottolineando che ...