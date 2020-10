Borussia M’Gladbach, Rose: «L’Inter ha una grande rosa, Lazaro ce ne ha parlato» (Di martedì 20 ottobre 2020) Mark Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter Mark Rose, allenatore del Borussia Mönchengladbach ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da TMW. INTER – «Avevo chiesto del materiale sull’Inter alla nostra divisione specializzata. Perché mi hai mandato solo il materiale migliore? La risposta è stata: no, questa è l’Inter sempre. Perciò abbiamo capito che squadra ci troveremo di fronte, con un grande allenatore che sa far fare alla sua squadra ciò che vuole. Sarà un piacere affrontarli». Lazaro – «Se ci ha dato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Mark, allenatore delMönchengladbach, hain conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter Mark, allenatore delMönchengladbach hain conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da TMW. INTER – «Avevo chiesto del materiale sull’Inter alla nostra divisione specializzata. Perché mi hai mandato solo il materiale migliore? La risposta è stata: no, questa è l’Inter sempre. Perciò abbiamo capito che squadra ci troveremo di fronte, con unallenatore che sa far fare alla sua squadra ciò che vuole. Sarà un piacere affrontarli».– «Se ci ha dato ...

