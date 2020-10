Borsa, Tokyo apre in lieve ribasso (Di martedì 20 ottobre 2020) Tokyo, 20 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, seguendo il ritracciamento degli indici azionari Usa mentre tornano ad allungarsi i tempi per l'approvazione di un piano di stimolo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 OTT - Ladiinizia la seduta col segno meno, seguendo il ritracciamento degli indici azionari Usa mentre tornano ad allungarsi i tempi per l'approvazione di un piano di stimolo ...

Tokyo mostra una flessione dello 0,32% alle 5.00 e continua gli scambi a 23.596,49 punti.

TOKYO, 20 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, seguendo il ritracciamento degli indici azionari Usa mentre tornano ad allungarsi i tempi per l'approvazione di un piano di stimolo p ...

