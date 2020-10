Bonetti: “Lombardia preoccupa, evitare chiusura scuole e imprese” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Non siamo nella situazione di febbraio, oggi chiudere scuole e attività produttive sarebbe la cosa peggiore, per la Lombardia e per tutti“. Lo dice la ministra della Famiglia Elena Bonetti, commentando a RaiNews24 il coprifuoco lombardo.“INTERVENTI MIRATI, NO CHIUSURE CHE CREANO DANNI” Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Non siamo nella situazione di febbraio, oggi chiudere scuole e attività produttive sarebbe la cosa peggiore, per la Lombardia e per tutti“. Lo dice la ministra della Famiglia Elena Bonetti, commentando a RaiNews24 il coprifuoco lombardo.“INTERVENTI MIRATI, NO CHIUSURE CHE CREANO DANNI”

