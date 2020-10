Bonaccini: 'Non possiamo assolutamente permetterci un nuovo lockdown' (Di martedì 20 ottobre 2020) Un nuovo lockdown, per il presidente della Regione Emilia-Romagna, è assolutamente da escludere: "Non ce lo possiamo permettere" ha detto Bonaccini a SkyTg24, "se non voglamo che si verifichi una ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Un, per il presidente della Regione Emilia-Romagna, èda escludere: "Non ce lopermettere" ha dettoa SkyTg24, "se non voglamo che si verifichi una ...

fattoquotidiano : Un derby tutto interno alla Lega per decidere il sostituto di Stefano Bonaccini come presidente della conferenza de… - CarloCalenda : Non so cosa dovrebbe o non dovrebbe fare il PD. Non sono fatti miei. Ma ti rispondo su come scegliamo noi di Azione… - Agenzia_Dire : 'Non ci divertiamo a dover restringere le abitudini dei cittadini. Lo si fa se ce n'è bisogno': lo dice chiaro e to… - KHANNOONIENSIN6 : RT @riktroiani: ??#Bonaccini: 'Crescono i numeri però stiamo facendo un tracciamento enorme e in questo momento non vediamo necessità di alt… - KHANNOONIENSIN6 : RT @marcodifonzo: Bonaccini a @SkyTG24 : non vedo perché dovrei mettere un coprifuoco in Emilia-Romagna in questa situazione -