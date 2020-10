Bologna, Saputo rilancia: 55 milioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Bologna - Altri 55 milioni: Joey Saputo continua a investire nel Bologna . Lo ha fatto prima del 30 giugno scorso con 45 milioni che in pratica servono a ripianare la perdita netta che, fa sapere il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020)- Altri 55: Joeycontinua a investire nel. Lo ha fatto prima del 30 giugno scorso con 45che in pratica servono a ripianare la perdita netta che, fa sapere il ...

sportli26181512 : #Bologna, Saputo rilancia: 55 milioni: L’imprenditore ha già speso 190 milioni. In attesa dei risultati… - TuttoBolognaWeb : Stadio - Saputo continua a investire nel Bologna, pronti altri 55 milioni - - SalandinS : In sei anni Joe #Saputo ha immesso 190 milioni (centonovanta) nel #Bologna solo per ripianare e per non andare mai… - STOCALCIO1 : ?? #Bologna, brutte notizie: il bilancio segna una perdita di circa 40 milioni di euro. ? #SerieA #Saputo #Mihajlovic - 1000Cuori : ????| Oggi l’assemblea dei soci, il ‘rosso’ si aggira sui 45 milioni ?? #rassegnastampa #BolognaFC #Saputo ?????? -