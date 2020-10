Bollettino Coronavirus Italia | i dati di oggi in diretta Cifre Covid e tabella contagi

(Di martedì 20 ottobre 2020) In attesa delsulindi, previsto intorno alle 17,, giungono via via idelle regioni. E le primecertificano un calo dei positivi in Emilia-Romagna e ...

17.30- Bollettino Protezione Civile ... Sono stati effettuati 98.862 tamponi e individuati 9.338 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 134.003, 7.766 in più rispetto a ieri.Roma, 20 ottobre 2020 - In attesa del bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi (previsto intorno alle 17), giungono via via i dati delle regioni. E le prime cifre certificano un calo dei positivi ...