Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 20 ottobre

La situazione aggiornata sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 9.338 casi e 73 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

La ripartizione dei contagi regione per regione: in Basilicata 33 nuovi casi 16 riguardano cittadini pugliesi residenti in Puglia. Dei 17 lucani positivi, 2 sono residenti a Pignola, 2 a Matera, 2 a Melfi, uno a Castelluccio Inferiore, uno a Satriano, 5 a Brienza, 3 a Potenza e uno a Stigliano. Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: all'ospedale San Carlo di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di ...

