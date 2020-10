Bollettino Coronavirus del 20 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 ottobre 2020) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +2,56% (ieri +2,25%) con 434.449 contagiati totali, 255.005 dimissioni/guarigioni (+2.046) e 36.705 deceduti (+89); 142.739 infezioni in corso (+8.736). Elaborati 144.737 tamponi (ieri 98.862); 10.874 positivi; rapporto positivi/tamponi 7,51% (ieri 9,44%). Ricoverati con sintomi 8.454 (+778); terapie intensive +73 (870). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.023; Piemonte 1.396; Campania 1.312; Lazio 1.224; Liguria 907; Toscana 812; Sicilia 574; Emilia Romagna 507; Veneto 490; Puglia 295; Sardegna 221; P.A. Bolzano 209. In Lombardia curva +1,57% (ieri +1,33%) con 21.726 tamponi (ieri 14.577) e 2.023 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,31% (ieri 11,58%); 130.479 contagiati totali; ricoverati +132 (1.268); terapie intensive +10 (123); 19 decessi (17.103). Tra molte notizie negative, una positiva: ...