Bollettino Coronavirus 20 ottobre 2020: 10.874 nuovi casi, 89 morti (Di martedì 20 ottobre 2020) Anche oggi non è confortante il Bollettino Coronavirus della Protezione Civile con i dati raccolti ed elaborati dal Ministero della Salute. Si registrano, infatti, 10.874 nuovi casi e 89 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti sale così a 36.705, mentre quello dei casi totali è di 434.449. Gli attualmente positivi sono 142.739 in tutta Italia con un incremento di 8.736 rispetto a ieri. Si registrano poi altri 2.046 dimessi/guariti, per un totale di 255.005. Ci sono delle annotazioni da fare, perché la Regione Abruzzo ha comunicato un ricalcolo: dai casi totali sono stati sottratti tre positivi, due perché erano stati contagiati due volte nei giorni scorsi e uno perché è in realtà in carico a un’altra ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) Anche oggi non è confortante ildella Protezione Civile con i dati raccolti ed elaborati dal Ministero della Salute. Si registrano, infatti, 10.874e 89 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale deisale così a 36.705, mentre quello deitotali è di 434.449. Gli attualmente positivi sono 142.739 in tutta Italia con un incremento di 8.736 rispetto a ieri. Si registrano poi altri 2.046 dimessi/guariti, per un totale di 255.005. Ci sono delle annotazioni da fare, perché la Regione Abruzzo ha comunicato un ricalcolo: daitotali sono stati sottratti tre positivi, due perché erano stati contagiati due volte nei giorni scorsi e uno perché è in realtà in carico a un’altra ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Coprifuoco soluzione migliore, presa da altri paesi'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Sicilia, positivo il neo sindaco di Misilmeri: chiude il Comune. DIRETTA - SkyTG24 : Covid #Roma, al via la prenotazione online dei tamponi drive-in. DIRETTA - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: Coronavirus. 94 contagi nell'ultimo giorno in Calabria. 73 i ricoverati, 6 in Rianimazione (ELENCO PER PROVINCE) Legg… - occhio_notizie : #Coronavirus in #Italia, i dati sull'andamento dell'epidemia dal Ministero della Salute di oggi, martedì #20ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi, bollettino Covid 20 ottobre. Contagi in calo in Emilia Romagna il Resto del Carlino Risalgono a 10.874 i contagi in un giorno in Italia. I morti sono 89

Risalgono i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono 89 i deceduti (ieri 73).

Covid-19, cala il numero dei positivi: +1.312

NAPOLI – Scende di circa 200 unità il numero dei positivi in campania. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi i positivi in regione sono 1.312 di cui 67 sintomatici e 1245 asintomatici. Intanto ...

Risalgono i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono 89 i deceduti (ieri 73).NAPOLI – Scende di circa 200 unità il numero dei positivi in campania. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi i positivi in regione sono 1.312 di cui 67 sintomatici e 1245 asintomatici. Intanto ...