Bolivia: la vittoria di Arce e il lascito della presidenza Morales

Bolivia: l'eredità di Morales continua con la vittoria di Luis Arce. Il socialista vince agli exit poll con il 52,4% sul centrista Carlos Mesa. Una storia destinata a ripetersi

Bolivia – Secondo i risultati degli exit poll, rilasciati dalle reti Unitel e Bolivision, a vincere le elezioni presidenziali sarebbe Luis Arce, braccio destro dell'ex presidente Evo Morales, attualmente in esilio in Argentina. I risultati conferiscono la vittoria del candidato del Mas, con il 52,4%, rispetto al già noto avversario centrista Carlos Mesa, fermatosi al 31,5%. Il neopresidente Boliviano Luis Arce ha così commentato la vittoria su Twitter, parlando di gratitudine e democrazia:

