Bilancio sostenibilità Sisal | nel 2019 raccolta +11% a 9 | 8 mld

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro divs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.E’ quanto emerge dall’undicesimodi Sostenibilitàdicon i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine, con la separazione del business dei pagamenti (Pay) da quello dei giochi, oggetto del nuovodi ...