Bertolaso: «Il governo sapeva che l’ondata Covid sarebbe tornata.E in estate non ha fatto niente» (Di martedì 20 ottobre 2020) «sapevamo tutti benissimo che l’ondata dell’epidemia sarebbe ritornata. E sapevamo quindi di dover aumentare i posti letto. Ho letto bizzarre affermazioni del tipo solo il 10% dei posti in terapia intensiva sono impegnati. Ma questa gente lo sa che se io metto dentro al reparto un malato di Covid tutti gli altri letti sono di conseguenza finiti?». Usa parole durissime, Guido Bertolaso, a Quarta Repubblica. «Sono state tutte polemiche pretestuose che parlavano di inutilità di quegli ospedali». Bertolaso punta il dito contro il governo «Siamo in emergenza totale, basti vedere anche il lockdown notturno deciso in Lombardia. Ma quando si è emergenza ci sono due situazioni da gestire. Una è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) «mo tutti benissimo che l’ondata dell’epidemiari. Emo quindi di dover aumentare i posti letto. Ho letto bizzarre affermazioni del tipo solo il 10% dei posti in terapia intensiva sono impegnati. Ma questa gente lo sa che se io metto dentro al reparto un malato ditutti gli altri letti sono di conseguenza finiti?». Usa parole durissime, Guido, a Quarta Repubblica. «Sono state tutte polemiche pretestuose che parlavano di inutilità di quegli ospedali».punta il dito contro il«Siamo in emergenza totale, basti vedere anche il lockdown notturno deciso in Lombardia. Ma quando si è emergenza ci sono due situazioni da gestire. Una è ...

