Benito Mussolini non aveva previsto «l’espansionismo cinese» e il coronavirus

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea, recante un testo che recita: «Attenzione al pericolo giallo. Nei prossimi decenni ci dovremo guardare dall’espansionismo. Invaderanno il mondo con la loro smisurata prolificità, con i loro prodotti a basso costo e con le epidemie che coltivano al loro interno!!». Il testo oggetto della nostra verifica attribuisce la citazione ache avrebbe pronunciato la frase nel 1927 nel corso del «discorso di saluto a Galeazzo Ciano, nominato ambasciatore a Shangai». Si tratta di una citazione falsa. Innanzitutto, nel 1927 Galeazzo Ciano non fu nominato ...