Benevento | tour de force e obiettivi | in palio sei punti e il… San Paolo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il calendario si fa fitto per il. Tre impegni in poco più di una settimana attendono i giallorossi di Pippo Inzaghi, esperienza già vissuta a inizio stagione per “colpa” dell’Inter. Questa volta, però, due impegni di campionato saranno intervallati dalla sfida di Coppa Italia che sancirà il debutto della Strega nella competizione tricolore. Si partirà domenica pomeriggio (ore 15) con il derby casalingo contro il Napoli e si terminerà lunedì 2 novembre (ore 20:45) con la sfida del “Bentegodi” con il Verona. Due match di serie A tra i quali si fissa l’appuntamento di mercoledì 28 ottobre (ore 16), quando al “Ciro Vigorito” si presenterà l’Empoli di Alessio Dionisi. Battere la formazione ...

Genoxx : @cortomuso Io aspetto il Taj Mahal a Benevento, la Tour Eiffel a Nuoro e il Big Ben a Foggia - ilRomanistaweb : ??Trascorsa l’era del mercato e dell’incertezza: contro la neopromossa squadra di #Inzaghi obiettivo tre punti. Con… - ContropiedeA : Sabato l’Atalanta e a seguire la partita di Europa League con l’AZ e il derby con il Benevento. È questo il tour de… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tour

anteprima24.it

In ogni caso, da giovedì fino al 23 dicembre, è molto più di un tour de force per il Napoli e per le squadre ... Poi però prima della gara con il Benevento, il gruppo alloggerà al Britannique prima di ...La Roma ha vinto meritatamente la sua partita con il Benevento e ora guarda con fiducia al prossimo appuntamento in Europa League, ...