Beccato a masturbarsi in diretta su Zoom | si giustifica così | terremotoUsa | cacciata la firma del New Yorker

Una vicenda che sconvolge gli Stati Uniti. Il protagonista, suo malgrado, è Jeffrey Toobin, analista giuristico e storico commentatore del celebre New Yorker, uno dei settimanali più esclusivi e colti degli States. E Toobin ne era una delle firme più celebri. Già, era. Perché ha pensato bene di iniziare a masturbarsi nel corso di una videoconferenza su Zoom con alcuni dipendenti della rivista. Ma è stato colto sul disgustoso fatto. E sospeso a tempo indeterminato. Da par suo, Toobin non ha provato a nascondersi ma ha ammesso: "Ho commesso un errore imbarazzante e stupido, ma credevo di essere fuori campo". Insomma, almeno non lo ha fatto pensando di essere inquadrato. Per inciso, il giurista è anche un analista legale per la Cnn e dopo il fattaccio l'azienda, in una nota, ha comunicato che Toobin "ha chiesto un periodo di ferie per occuparsi di una questione personale". Già, è in un mare di guai.

Leggi su liberoquotidiano