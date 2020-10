Beautiful | anticipazioni | uno dei protagonisti potrebbe morire

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco ledi, la serie tv statunitense più longeva di tutti i tempi. Rivelazioni scottanti nelle ultime puntate. Fonte foto: FacebookNon c’è che dire se una cosa è immortale è proprio, nonostante siano anni e anni che la serie tv va in onda, sono tantissimi i suoi seguaci anche qui in Italia. La serie si concentra su un famiglia molto abbiente, proprietaria di una casa di moda, i Forrester, le cui storie si intrecciano con altre famiglie e personaggi. Tra liti, scomparse improvvise, morti, fughe, storie d’amore impossibili sono più di trent’anni che la soap opera tiene i suoi telespettatori con il fiato sospeso. Ora ad essere i verisono i figli di Ridge e Brooke che ognuno di loro ha avuto con delle ...

Le anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica 25 ottobre a sabato 31 ottobre svelano che Thomas tenterà di chiedere ...Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 ottobre 2020? E’ arrivato il momento della verità anche per quello che riguarda la morte di Emma? E’ arrivato il momento di capire anch ...