Beautiful | anticipazioni americane | BILL pensa ancora troppo a STEFFY?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nontempo fa, parlando delledi, avevamo espresso della perplessità sul destino riservato aSpencer, che – a sorpresa – da un paio di anni sembra essere diventato per gli autori più un peso che una risorsa. Appare infatti evidente come il suo percorso sia senza bussola, come se mancassero idee (o la voglia di trovare idee) su cosa far fare al magnate. E così, semplicemente, lui si muove da una donna all’altra, a seconda di come conviene alle storyline. Nulla distrano se non fosse che si tratta di storyline altrui e che lo fanno sembrare finil padre di suo figlio Liam, in nome del “dove lo metti, sta”.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, ...