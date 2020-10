Bassetti contro il coprifuoco in Lombardia: “Non ha senso. Situazione Milano diversa da Bergamo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – “Continuo a sostenere che il coprifuoco, ma lo chiamerei limitazione degli spostamenti, ha senso se viene fatto a livello di città o addirittura di quartiere. Farlo per tutta una regione non ha senso“. Parola di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. Il virologo è stato interpellato da AdnKronos in merito alla decisione del governatore Attilio Fontana di imporre il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 di mattina a partire da giovedì. Ebbene, una misura su base regionale è inutile (oltre che nociva), anche perché come spiega il medico, “la Situazione a Bergamo e Brescia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – “Continuo a sostenere che il, ma lo chiamerei limitazione degli spostamenti, hase viene fatto a livello di città o addirittura di quartiere. Farlo per tutta una regione non ha“. Parola di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. Il virologo è stato interpellato da AdnKronos in merito alla decisione del governatore Attilio Fontana di imporre ilindalle 23 alle 5 di mattina a partire da giovedì. Ebbene, una misura su base regionale è inutile (oltre che nociva), anche perché come spiega il medico, “laa Bergamo e Brescia ...

