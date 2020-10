Basket, Zenit senza cestisti non parte per Milano e gara con l’Olimpia rinviata per Covid (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Covid entra anche nel parquet di Basket. La partita Zenit San Pietroburgo e Olimpia Milano, prevista per giovedì 22 ottobre, è stata sospesa e rinviata in data da destinarsi a causa dei protocolli anti contagio. A comunicarlo è stata l'Eurolega con una nota. La sfida era valida per il 5° turno della massima competizione continentale. La gara è stata rinviata in seguito alla richiesta del club russo dovuta all’impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare. Per lo stesso motivo, lo Zenit aveva già dovuto saltare le due precedenti gare europee. Rinviate anche Anadolu Efes Istanbul-ASVEL ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilentra anche nel parquet di. La partitaSan Pietroburgo e Olimpia, prevista per giovedì 22 ottobre, è stata sospesa ein data da destinarsi a causa dei protocolli anti contagio. A comunicarlo è stata l'Eurolega con una nota. La sfida era valida per il 5° turno della massima competizione continentale. Laè statain seguito alla richiesta del club russo dovuta all’impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare. Per lo stesso motivo, loaveva già dovuto saltare le due precedenti gare europee. Rinviate anche Anadolu Efes Istanbul-ASVEL ...

