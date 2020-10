Basket: Virtus Roma, situazione gravemente critica sia in campo che fuori (Di martedì 20 ottobre 2020) La situazione, in casa Virtus Roma, si fa sempre più critica, almeno stando a quanto riportato da due dei tre maggiori quotidiani nazionali (Gazzetta dello Sport, a firma Mario Canfora, e Corriere dello Sport, a firma Andrea Barocci). La squadra naviga nel blocco delle ultime a quota 2 punti in campionato, ma quel che preoccupa è anche più in là delle mura del PalaEur. Il primo stipendio dei giocatori, infatti, risulta essere in ritardo di 20 giorni (alla data attuale) rispetto a quanto pattuito, e i giocatori americani (dei quali Dario Hunt avrebbe già chiesto al proprio agente di trovare un’altra sistemazione) sono sostanzialmente tutti sul piede di guerra per questo motivo. Piero Bucchi ha concesso ai suoi due giorni di riposo, nell’attesa che Claudio Toti trovi, ammesso ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) La, in casa, si fa sempre più, almeno stando a quanto riportato da due dei tre maggiori quotidiani nazionali (Gazzetta dello Sport, a firma Mario Canfora, e Corriere dello Sport, a firma Andrea Barocci). La squadra naviga nel blocco delle ultime a quota 2 punti in campionato, ma quel che preoccupa è anche più in là delle mura del PalaEur. Il primo stipendio dei giocatori, infatti, risulta essere in ritardo di 20 giorni (alla data attuale) rispetto a quanto pattuito, e i giocatori americani (dei quali Dario Hunt avrebbe già chiesto al proprio agente di trovare un’altra sistemazione) sono sostanzialmente tutti sul piede di guerra per questo motivo. Piero Bucchi ha concesso ai suoi due giorni di riposo, nell’attesa che Claudio Toti trovi, ammesso ...

OA_Sport : Basket: Virtus Roma, situazione gravemente critica sia in campo che fuori - bolognabasket : In vendita i biglietti per @Virtusbo - @ASMonaco_Basket - ilgladiatore36 : @SportandoIT lo dicevo da tempo che toti sarebbe stato il sacrati della Virtus Roma, spero gli venga dato il daspo dal basket x sempre. - MatteoPuzzuoli : La situazione #Virtus #Roma sta naufragando come purtroppo era prevedibile a luglio.Mancano investitori e sponsor,… - Virtusbo : ?? TICKETS ON SALE - acquistabili su @VivaTicket , in sede presso Casa Virtus Alfasigma e in tutti i punti vendita v… -