Basket | Eurolega | Zenit-Milano rinviata

La partita Zenit San Pietroburgo- Olimpia Milano, originariamente programmata per giovedì 22 ottobre, è stata sospesa e rinviata a date da definirsi, in seguito alla richiesta del club russo dovuta ...

Il match tra Zenit San Pietroburgo e Olimpia Milano, valido per l’Eurolega 2020/2021 di basket, non si disputerà come da programma giovedì 22 ottobre. La sfida, infatti, è stata rinviata a data da ...

Euroleague, rinviate tre partite: per Olimpia Milano niente trasferta russa

Il Covid continua a disturbare lo svolgimento della massima competizione europea. EuroLeague ha annunciato che tre partite verranno giocate in altra data.

