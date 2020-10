Basket, Champions League 2020-2021: domani l’esordio della Dinamo Sassari. Galatasaray primo ostacolo (Di martedì 20 ottobre 2020) Ricomincia il cammino in Basketball Champions League per la Dinamo Sassari. La formazione di Gianmarco Pozzecco fa il suo esordio nella stagione 2020-2021 nella serata di domani, alle 20:30, contro il Galatasaray in quel del PalaSerradimigni, soggetto come tutte le altre arene in Italia a forti limitazioni di pubblico e riempito dalla società con i cartonati a dare una realtà irreale alle tribune. Il debutto nella massima competizione di area FIBA arriva con un certo ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, poiché, come noto, gli originari quattro gironi da otto sono stati modificati e trasformati in otto raggruppamenti da quattro, cercando di mantenere il più possibile intatta la formazione dei ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Ricomincia il cammino inballper la. La formazione di Gianmarco Pozzecco fa il suo esordio nella stagionenella serata di, alle 20:30, contro ilin quel del PalaSerradimigni, soggetto come tutte le altre arene in Italia a forti limitazioni di pubblico e riempito dalla società con i cartonati a dare una realtà irreale alle tribune. Il debutto nella massima competizione di area FIBA arriva con un certo ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, poiché, come noto, gli originari quattro gironi da otto sono stati modificati e trasformati in otto raggruppamenti da quattro, cercando di mantenere il più possibile intatta la formazione dei ...

