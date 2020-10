Basket, cancellata la trasferta in Russia per giovedì dell'Olimpia: troppi positivi al Covid nello Zenit (Di martedì 20 ottobre 2020) Non si gioca a San Pietroburgo. Niente trasferta per l'Olimpia in terra russa. La partita Zenit-Olimpia, valida per la quinta giornata di Eurolega, originariamente in programma giovedì alle 19, è ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Non si gioca a San Pietroburgo. Nienteper l'in terra russa. La partita, valida per la quinta giornata di Eurolega, originariamente in programma; alle 19, è ...

Non si gioca a San Pietroburgo. Niente trasferta per l’Olimpia in terra russa. La partita Zenit-Olimpia, valida per la quinta giornata di Eurolega, originariamente in ...

Non si gioca a San Pietroburgo. Niente trasferta per l'Olimpia in terra russa. La partita Zenit-Olimpia, valida per la quinta giornata di Eurolega, originariamente in ...