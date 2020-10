Barcellona | Griezmann accetta il pagamento posticipato dello stipendio

(Di martedì 20 ottobre 2020) Antoinehato ilda parte delAntoineva incontro ale, come riportato dal Mundo Deportivo, avrebbeto ildi una parte del suo. A seguito della pesante crisi economica che sta attraversando il club blaugrana, come conseguenza del Covid-19, la società catalana avrebbe proposto questa soluzione ai suoi calciatori. Anche Frenkie De Jong avrebbeto la proposta dela quando il virus sarà finalmente debellato e la situazione tornerà alla ...

ItaSportPress : Barcellona, 'dispetto' di Griezmann a Messi: accordo con Bartomeu per riduzione stipendio - - BiRaskolnikov : @ciapalchelghe @Il_Mago_KK E ce le ha invece Griezmann. Ma certamente, stiamo vedendo al Barcellona. Testosterone… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus e #Inter - #Griezmann vuole il #PSG ?? #CMITmercato - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus e #Inter - #Griezmann vuole il #PSG ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus e #Inter - #Griezmann vuole il #PSG ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Griezmann

TUTTO mercato WEB

Antoine Griezmann va incontro al Barcellona e, come riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe accettato il pagamento posticipato di una parte del suo stipendio. A seguito della pesante crisi economica ...Ma c'è da dire che la Roma ad oggi non può ancora permettersi due allenatori a libro paga. Roma: Fonseca spera. Come Fienga, anche Fonseca, che ha percepito i malumori della società, spera di avere da ...