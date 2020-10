Barcellona-Ferencváros oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Al Camp Nou il Barcellona sfida gli ungheresi del Ferencváros nella prima giornata del gruppo G di Champions League 2020/2021. Messi e compagni partono con i favori dei pronostici nell’incontro ed in generale non dovrebbero avere difficoltà nel passare la fase a gruppi insieme alla Juventus. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al canale 255, disponibile anche la diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Al Camp Nou ilsfida gli ungheresi del Ferencváros nella prima giornata del gruppo G di. Messi e compagni partono con i favori dei pronostici nell’incontro ed in generale non dovrebbero avere difficoltà nel passare la fase a gruppi insieme alla Juventus. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena la sfida che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al255, disponibile anche lasulla piattaforma di Sky Go.

Mingaball : RT @infobetting: Barcellona-Ferencvaros: formazioni, quote, pronostici. Catalani super favoriti,… - underoverbets : RT @infobetting: Barcellona-Ferencvaros: formazioni, quote, pronostici. Catalani super favoriti, - Mingaball : RT @infobetting: Barcellona-Ferencvaros: formazioni, quote, pronostici. Catalani super favoriti, - InfobettingOdds : RT @infobetting: Barcellona-Ferencvaros: formazioni, quote, pronostici. Catalani super favoriti, - by_the_pool : RT @infobetting: Barcellona-Ferencvaros: formazioni, quote, pronostici. Catalani super favoriti, -