Barcellona, dopo il 5-1 in Champions c’è il poker di rinnovi: Ter-Stegen, Piqué, de Jong e Lenglet (Di martedì 20 ottobre 2020) dopo il pokerissimo sul campo, il poker sul mercato. Il Barcellona, reduce dalla netta vittoria per 5-1 sul Ferencvaros in Champions League, ha annunciato quattro rinnovi importantissimi: Ter-Stegen, Piqué, De Jong e Lenglet. Il portiere ha firmato fino al 2025 con clausola da 500 milioni, il difensore – oggi espulso – con la stessa clausola ma fino al 2024. Per l’ex Ajax invece clausola da 400 milioni, fino al 2026. Cento milioni in meno di clausola invece per Lenglet che ha prolungato il suo contratto fino al 2026. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020)ilissimo sul campo, ilsul mercato. Il, reduce dalla netta vittoria per 5-1 sul Ferencvaros inLeague, ha annunciato quattroimportantissimi: Ter-, Piqué, De. Il portiere ha firmato fino al 2025 con clausola da 500 milioni, il difensore – oggi espulso – con la stessa clausola ma fino al 2024. Per l’ex Ajax invece clausola da 400 milioni, fino al 2026. Cento milioni in meno di clausola invece perche ha prolungato il suo contratto fino al 2026.

sportface2016 : #Barcellona, quattro rinnovi: i dettagli - Leonard13730549 : @marcogianese25 @juventusfans17 @VlnN94 Aggiungerei anche che nell estate del 2017 è stato cercato tantissimo dal b… - Marathonbet_IT : Dopo la sconfitta con il #Getafe, il #Barcellona si avvicina al #Clasico con la sfida al #Ferencvarosi (ore 20.55)… - maldiniforever3 : @iltala1 @TuttoMercatoWeb Beh oddio i romanisti secondo loro hanno vinto dopo aver eliminato il Barcellona in Cl e… - AndreaManala : @Julio_Arnes Una cosa non piace di Dybala: dopo la doppietta a Barcellona sembra che si sia come perso, non è più s… -