Barbara d'Urso fa gli auguri in diretta a Mara Venier – VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) Nessun litigio, o se c'è stato, al momento sarebbe solo acqua passata. Sì, perché oggi, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara d'Urso ha usufruito degli ultimi secondi della sua trasmissione per fare gli auguri a un'amica, ovvero Mara Venier, che oggi compie 70 anni. Queste le parole di Barbara Oggi prendo il caffeuccio, guardate con chi… con Mara, perché Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca. Mara, sei una gnocca, lo sai. Un bacio grande Buon compleanno a Mara Venier dalla nostra @carmelitadurso e da tutti noi! Ci vediamo domani come sempre con #Pomeriggio5, come sempre #colcuore!

