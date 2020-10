Bambina va a scuola con il gel lubrificante della mamma: “Serve per disinfettarmi. È caldo e morbido” (Di martedì 20 ottobre 2020) Non potrete leggere questo articolo senza provare tenerezza. Perché i bambini vivono la pandemia e le regole che impone in modo ligio, spesso comprendendole e applicandole meglio e più puntualmente degli adulti. Ecco allora che la storia che arriva da Livingston fa sorridere. Summer ha 5 anni e, come ben le hanno spiegato, non può andare a scuola senza gel disinfettante per le mani. La Bambina, stando a quanto raccontato dal Sun e da altri tabloid, aveva quindi preparato da sola tutto l’occorrente. È stata la mamma ha scoprire che al posto del gel disinfettante la piccola aveva messo nella borsetta un un gel intimo lubrificante. “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il lubrificante intimo, che mi era stato regalato – le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Non potrete leggere questo articolo senza provare tenerezza. Perché i bambini vivono la pandemia e le regole che impone in modo ligio, spesso comprendendole e applicandole meglio e più puntualmente degli adulti. Ecco allora che la storia che arriva da Livingston fa sorridere. Summer ha 5 anni e, come ben le hanno spiegato, non può andare asenza gel disinfettante per le mani. La, stando a quanto raccontato dal Sun e da altri tabloid, aveva quindi preparato da sola tutto l’occorrente. È stata laha scoprire che al posto del gel disinfettante la piccola aveva messo nella borsetta un un gel intimo. “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato ilintimo, che mi era stato regalato – le parole ...

