Bambina a scuola con il lubrificante: imbarazzo della madre (Di martedì 20 ottobre 2020) Momenti di imbarazzo in una scuola dove una Bambina porta un gel lubrificante usato dalla madre scambiandolo per quello igienizzante. La gaffe fa sorridere tutti, meno la mamma della piccola.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 ottobre 2020) Momenti diin unadove unaporta un gelusato dallascambiandolo per quello igienizzante. La gaffe fa sorridere tutti, meno la mammapiccola.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

