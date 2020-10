AZIONE LEGALE CONTRO I TAMPONI (Di martedì 20 ottobre 2020) Parte la prima AZIONE LEGALE con relativa denuncia, intentata da 4 scienziati e un avvocato. Come già abbiamo riportato in un articolo precedente il dr. Stefano Scoglio riportava all’attenzione pubblica della mancata validAZIONE e della quasi totale inaffidabilità degli attuali test RT-PCR, anche sulla base di un’analisi della internazionale FIND, riportata dallo stesso Istituto Superiore di Sanità che dimostra come la gran parte dei kit test attualmente disponibili possono produrre fino al 95% di falsi positivi!Data la drammatica situAZIONE attuale, e l’uso socio-politico che viene fatto di tali test di massa, diventati fonte di allarme sociale, che sta mettendo seriamente alla prova la tenuta socio-economica di interi Paesi, oltre a disporre la “reclusione” ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Parte la primacon relativa denuncia, intentata da 4 scienziati e un avvocato. Come già abbiamo riportato in un articolo precedente il dr. Stefano Scoglio riportava all’attenzione pubblica della mancata valide della quasi totale inaffidabilità degli attuali test RT-PCR, anche sulla base di un’analisi della internazionale FIND, riportata dallo stesso Istituto Superiore di Sanità che dimostra come la gran parte dei kit test attualmente disponibili possono produrre fino al 95% di falsi positivi!Data la drammatica situattuale, e l’uso socio-politico che viene fatto di tali test di massa, diventati fonte di allarme sociale, che sta mettendo seriamente alla prova la tenuta socio-economica di interi Paesi, oltre a disporre la “reclusione” ...

DatabaseItalia : AZIONE LEGALE CONTRO I TAMPONI #AntoniettaGatti #AvvMassafra #DenunciaTamponi #EfficaciaTamponi #FabioFranchi… - Titti14760140 : RT @charliecarla: Covid: La Corte di Berlino sospende il coprifuoco per bar e ristoranti con effetto immediato considerando la misura del c… - thewaterflea : RT @charliecarla: Covid: La Corte di Berlino sospende il coprifuoco per bar e ristoranti con effetto immediato considerando la misura del c… - frankeyboard68 : @Moonlightshad1 @spighissimo @reportrai3 Infatti così ho sempre pensato. Chiaramente non posso riportare la questio… - ienablinski : RT @HankChi18312342: @MolinariRik #cannabis? Se #legale sono stimati 7 miliardi di euro l’anno per le casse dello #Stato è 350.000 nuovi po… -

Ultime Notizie dalla rete : AZIONE LEGALE Concorso RAI, possibile azione legale per illegittimità Il Riformista Contenuti sito copiati: cosa fare?

L’azione legale a tutela dei diritto d’autore presuppone l’assistenza di un avvocato e il ricorso a un tribunale. Per evitare una lunga trafila giudiziaria e costi legali, l’Autorità per le garanzie ...

ADDETTI/E ALLO SMISTAMENTO

Cooperjob, agenzia per il lavoro, cerca per Azienda Cliente ADDETTI/E ALLO SMISTAMENTO. Requisiti: - Disponibilità a lavorare su 3 turni - Residenza zona San Giorgio di Nogaro - Affidabilità Luogo di ...

L’azione legale a tutela dei diritto d’autore presuppone l’assistenza di un avvocato e il ricorso a un tribunale. Per evitare una lunga trafila giudiziaria e costi legali, l’Autorità per le garanzie ...Cooperjob, agenzia per il lavoro, cerca per Azienda Cliente ADDETTI/E ALLO SMISTAMENTO. Requisiti: - Disponibilità a lavorare su 3 turni - Residenza zona San Giorgio di Nogaro - Affidabilità Luogo di ...