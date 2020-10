AZ Alkmaar: “Per l’UEFA si gioca, a meno che le autorità locali non decidano diversamente” (Di martedì 20 ottobre 2020) L’AZ Alkmaar ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega la situazione attuale, dai contagi in rosa alla possibilità di rinviare la partita. Questo martedì, l’AZ Alkmaar ha riscontrato otto nuove infezioni da coronavirus all’interno della rosa. In totale, sono 13 i giocatori al momento contagiati dal virus. Il club ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non hanno mostrato sintomi. Poiché durante i test sono state rilevate infezioni, l’AZ Alkmaar ha voluto intraprendere un’azione preventiva e ha effettuato dei test aggiuntivi in modo da notare eventualmente altri casi. Dei 9 positivi della scorsa settimana, tre di loro ora sono negativi. La partita ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) L’AZha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega la situazione attuale, dai contagi in rosa alla possibilità di rinviare la partita. Questo martedì, l’AZha riscontrato otto nuove infezioni da coronavirus all’interno della rosa. In totale, sono 13 itori al momento contagiati dal virus. Il club ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte deitori risultati positivi non hanno mostrato sintomi. Poiché durante i test sono state rilevate infezioni, l’AZha voluto intraprendere un’azione preventiva e ha effettuato dei test aggiuntivi in modo da notare eventualmente altri casi. Dei 9 positivi della scorsa settimana, tre di loro ora sono negativi. La partita ...

