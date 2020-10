AZ Alkmaar | 8 nuovi positivi al Covid | 13 in totale La squadra partirà lo stesso per Napoli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 ottobre 2020) Un caso simile al Genoa sta accadendo in questi giorni all’Azche ha comunicato come ci siano ben 13 giocatorial-19, 8 nell’ultima serie di tamponi effettuata ieri. Al momento la gara con ilsi giocherà secondo l’Uefa, a meno che le autorità locali non la proibiscano, l’AZ si recherà in Italia mercoledì con 17 persone. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dall’AZ: “Martedì pomeriggio all’AZ, sono state rilevate otto nuove infezioni da-19 all’interno del gruppo di giocatori. In, tredici giocatori sono ora infettati dal virus. L’AZ ha seguito attentamente le procedure applicabili negli ultimi mesi. La maggior ...