Away: Netflix cancella la serie con Hilary Swank dopo una sola stagione (Di martedì 20 ottobre 2020) Netflix ha deciso di non procedere con la seconda stagione di Away; la serie fantascientifica interpretata da Hilary Swank e Josh Charles cancellata dopo la prima stagione. Netflix ha deciso di cancellare la serie fantascientifica Away, interpretata dal premio Oscar Hilary Swank, dopo solo un mese dal rilascio della prima stagione, uscita il 4 settembre. Quando si tratta di decidere quali serie rinnovare e quali cancellare, Netflix analizza il numero di spettatori rispetto ai costi. Away ha resistito diverse settimane nella top 10 di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)ha deciso di non procedere con la secondadi; lafantascientifica interpretata dae Josh Charlestala primaha deciso dire lafantascientifica, interpretata dal premio Oscarsolo un mese dal rilascio della prima, uscita il 4 settembre. Quando si tratta di decidere qualirinnovare e qualire,analizza il numero di spettatori rispetto ai costi.ha resistito diverse settimane nella top 10 di ...

