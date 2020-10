Away Netflix cancella (giustamente) la serie tv con Hilary Swank (Di martedì 20 ottobre 2020) Away cancellata dopo una sola stagione da Netlfix Rubiamo il gioco di parole di TvLine per l’annuncio della cancellazione di Away “Netflix’s Away is going, well, Away“. Infatti la piattaforma di streaming ha cancellato dopo una sola stagione Away la serie tv ambientata nello spazio con protagonista Hilary Swank e rilasciata lo scorso 4 settembre. Una serie tv giustamente molto attesa, di cui si parlava da diverso tempo, creata da Andrew Hinderaker e prodotta, tra gli altri, da Jason Katims con Jessica Goldberg come showrunner. Ma una serie tv che aveva più difetti che pregi (guarda qui la nostra ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 20 ottobre 2020)ta dopo una sola stagione da Netlfix Rubiamo il gioco di parole di TvLine per l’annuncio dellazione di’sis going, well,“. Infatti la piattaforma di streaming hato dopo una sola stagionelatv ambientata nello spazio con protagonistae rilasciata lo scorso 4 settembre. Unatvmolto attesa, di cui si parlava da diverso tempo, creata da Andrew Hinderaker e prodotta, tra gli altri, da Jason Katims con Jessica Goldberg come showrunner. Ma unatv che aveva più difetti che pregi (guarda qui la nostra ...

BestMovieItalia : Netflix cancella la serie Away con Hilary Swank dopo solo una stagione - - Millazena : Ma eravamo appena arrivati su Marte ?? Away: Netflix ha cancellato dopo una sola stagione la serie con Hilary Swan… - telesimo : Netflix cancella la #serietv #Away, con @HilarySwank, dopo appena una stagione ?? - TVTips_official : #Netflix cancella #Away dopo una sola settimana. Ennesima #serietv che viene cancellata dopo una sola stagione: un… - Teleblogmag : Netflix cancella Away dopo una sola stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Away Netflix Away Netflix cancella (giustamente) la serie tv con Hilary Swank Dituttounpop Away Netflix cancella (giustamente) la serie tv con Hilary Swank

Rubiamo il gioco di parole di TvLine per l’annuncio della cancellazione di Away “Netflix’s Away is going, well, away“. Infatti la piattaforma di streaming ha cancellato dopo una sola stagione Away la ...

Netflix cancella Away dopo una sola stagione

La serie di fantascienza con Hilary Swank astronauta aveva esordito poco più di un mese fa. Netflix non guarda in faccia a nessuno, né a Hilary Swank né a Nielsen che da tre settimane la segnalava tra ...

Rubiamo il gioco di parole di TvLine per l’annuncio della cancellazione di Away “Netflix’s Away is going, well, away“. Infatti la piattaforma di streaming ha cancellato dopo una sola stagione Away la ...La serie di fantascienza con Hilary Swank astronauta aveva esordito poco più di un mese fa. Netflix non guarda in faccia a nessuno, né a Hilary Swank né a Nielsen che da tre settimane la segnalava tra ...