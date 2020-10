Autogrill Dpcm | orari apertura e come funziona il nuovo decreto

(Di martedì 20 ottobre 2020), nessuna limitazione: lungo le autostrade sarà ancora possibile fermarsi presso undopo la mezzanotte e bere un caffè o un “cicchetto”. Glinon sono menzionati nel, infatti, e potranno restare aperti anche dopo le ore 24. L’ultima bozza delè stata inviata alle regioni e al Comitato tecnico scientifico e conferisce maggiore potere ai sindaci di istituire coprifuoco e zone rosse nei territori della “movida” locale. I sindaci non ci stanno e sbattono il pugno sul tavolo: nessuno vuole prendersi la responsabilità, insomma, tantomeno coloro i quali le zone che amministrano le conoscono bene. Questo solo per rimarcare quanto la tensione sia ...

SimoneGambino : Quindi mi sembra di capire che "certe notti coi bar che son chiusi, al primo autogrill c'è chi festeggerà" #dpcm

[TESTO]Stop al consumo di alcolici in piedi fuori dalle locali dalle 18, tavoli al ristorante fino a mezzanotte e al massimo per sei, per le scuole superiori più didattica a distanza e ingressi non pr ...Cambiare cavallo in corsa può essere pericoloso ma è necessario quando il precedente non funziona più. È quanto è successo a tutti noi italiani con il nuovo Dpcm che ha preso il posto del precedente, ...