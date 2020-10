Auto travolge bambino di 11 anni | ricoverato in gravi condizioni

Notiziedi_it : Travolge e uccide una donna, poi scappa: caccia all’auto pirata - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Carabinieri e Polizia municipale stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare l’auto http… - hashtag24news1 : La donna travolta, stava andando dai nipotini. Indagano cc e polizia locale Una donna di 72 anni è stata travolta e… - ventoc : RT @RaiNews: Carabinieri e Polizia municipale stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare l’auto http… - Today_it : Travolge e uccide una donna, poi scappa: caccia all'auto pirata -

Ultime Notizie dalla rete : Auto travolge

TorinoToday

Un anno fa, la notte del 20 ottobre 2019, Gaetano Banfi veniva travolto e ucciso a 22 anni, da un’auto nel sottopassaggio di via Clemente XII, a Camerlata. L’unico indagato per quell’omicidio stradale ...Un medico di 63 anni in ospedale, due auto distrutte: devastate dal terribile impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto all'incrocio tra via Olivieri e via Beltrami a Milano (zona Baggio) nella ...