Atto vile e vergognoso Lo strano furto al grillino Di Nicola | rubato zaino e documenti | un cupo sospetto

Uno strano caso che ha come protagonista, suo malgrado, il senatore grillino Primo Di Nicola, giornalista d'inchiesta eletto a Palazzo Madama e vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai. Ne dà notizia il M5s sul Blog delle Stelle: gli è stato rubato uno zaino che conteneva quello che viene definito "un lavoro molto professionale". E ancora, per il M5s si tratta di "un brutto, bruttissimo atto di intimidazione". Nel dettaglio, spiegano i grillini, "con un lavoro molto professionale è stato derubato di uno zaino contenente tra le altre cose molti documenti ai quali stava lavorando e il suo computer" "Questi atti vili e vergognosi – prosegue il post – qualificano chi li compie.

Ultime Notizie dalla rete : Atto vile Dipendente Sidra aggredito, il presidente Fatuzzo: “Un atto vile” Quotidiano di Sicilia Primo Di Nicola, rubato lo zaino al senatore M5s: "Atto vile e vergognoso, dentro un lavoro e documenti molto importanti"

