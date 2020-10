Atalanta, Freuler: “Ho rivisto la partita con il PSG, ma domani inizia un’altra storia” (Di martedì 20 ottobre 2020) Remo Freuler, centrocampista svizzero di proprietà dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Midtyjlland e Dea: "Ho rivisto la partita, contro il Psg - svela Freuler - ma da un certo punto in poi devi guardare in avanti. Oggi siamo qui in Danimarca, domani ci aspetta una partita importante: se pensiamo a tre mesi fa vuol dire che non ci siamo preparati bene". Il centrocampista dell'Atalanta si è poi soffermato sull'obiettivo stagionale: "E difficile da dire, ti devi porre obiettivi ma rimangono quelli di gruppi. domani c'è la Champions, vogliamo vincere: gli obiettivi però rimangono tra noi. Il calciatore svizzero si è poi soffermato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Remo, centrocampista svizzero di proprietà dell', parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Midtyjlland e Dea: "Hola, contro il Psg - svela- ma da un certo punto in poi devi guardare in avanti. Oggi siamo qui in Danimarca,ci aspetta unaimportante: se pensiamo a tre mesi fa vuol dire che non ci siamo preparati bene". Il centrocampista dell'si è poi soffermato sull'obiettivo stagionale: "E difficile da dire, ti devi porre obiettivi ma rimangono quelli di gruppi.c'è la Champions, vogliamo vincere: gli obiettivi però rimangono tra noi. Il calciatore svizzero si è poi soffermato ...

