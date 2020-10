Asti, riunione del tavolo per le pari opportunità (Di martedì 20 ottobre 2020) Si è riunito, anche se attraverso modalità virtuali, il tavolo delle pari Opportunità del Comune di Asti, presieduto dall'Assessore Elisa Pietragalla. Un incontro su piattaforma online che ha visto la ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 20 ottobre 2020) Si è riunito, anche se attraverso modalità virtuali, ildelleOpportunità del Comune di, presieduto dall'Assessore Elisa Pietragalla. Un incontro su piattaforma online che ha visto la ...

GazzettadAsti : Asti, riunione del tavolo per le pari opportunità - nonnachicca58 : RT @Pressenza_it: Acqua pubblica, ASP Spa: riunione pubblica online per cittadini e consiglieri comunali di #Asti e #Torino #AcquaPubblica… - Pressenza_it : Acqua pubblica, ASP Spa: riunione pubblica online per cittadini e consiglieri comunali di #Asti e #Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Asti riunione Asti, riunione del tavolo per le pari opportunità - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti Asti, riunione del tavolo per le pari opportunità

Si è riunito, anche se attraverso modalità virtuali, il Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Asti, presieduto dall’Assessore Elisa Pietragalla. Un ...

A Moncalvo torna la Fiera del Tartufo

A Moncalvo torna la Fiera del Tartufo prevista per ottobre 2020 dove si potrà acquistare e degustare il famoso e prelibato tubero.

Si è riunito, anche se attraverso modalità virtuali, il Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Asti, presieduto dall’Assessore Elisa Pietragalla. Un ...A Moncalvo torna la Fiera del Tartufo prevista per ottobre 2020 dove si potrà acquistare e degustare il famoso e prelibato tubero.