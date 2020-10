Assegno unico, Istat: 'Misura destinata all'80% delle famiglie con figli' (Di martedì 20 ottobre 2020) L'introduzione dell'Assegno unico richiederebbe un incremento della spesa del 40% rispetto a quella attualmente destinata alle famiglie con figli a carico. Lo afferma il presidente dell'Istat, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) L'introduzione dell'richiederebbe un incremento della spesa del 40% rispetto a quella attualmenteallecona carico. Lo afferma il presidente dell', ...

elenabonetti : Da 1 luglio 2021 arriva l'assegno unico e universale per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni di e… - raffaellapaita : Buon compleanno @ItaliaViva. Durante questo primo anno tanti risultati: le prime opere del #PianoShock, l’assegno… - ItaliaViva : L'assegno unico e universale partirà dal 1 luglio 2021 e sarà destinato a tutti i figli, fino ai 21 anni. Un anno f… - MilanFiki001 : RT @LaVeritaWeb: Con due giorni di ritardo, Giuseppe Conte presenta un piano da 40 miliardi. Sull'assegno unico viene stanziato un decimo d… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Deputatipd: Nella manovra 39 miliardi di euro per ripartire: assegno unico per i figli, rifinanziato cuneo fiscale, 4 miliardi di euro… -