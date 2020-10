Assegno unico alle famiglie a luglio 2021: da 50 a 250 euro al mese per 12 milioni di under 21 (Di martedì 20 ottobre 2020) Previsto uno stanziamento di 3 miliardi nel 2021 che arriverà a 6 miliardi nel 2022. Ammessi anche autonomi e incapienti. Una clausola eviterà che valga meno di oggi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 ottobre 2020) Previsto uno stanziamento di 3 miliardi nelche arriverà a 6 miliardi nel 2022. Ammessi anche autonomi e incapienti. Una clausola eviterà che valga meno di oggi

