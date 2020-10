Ascolti tv lunedì 19 ottobre 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli Ascolti tv del lunedì sera, con il prime time diviso tra Io ti cercherò, il GF Vip 5, la nuova puntata di Quarto Grado e il ritorno di Report. Vediamo i dati Auditel. Prime Time Su Rai 1 La serie Io ti cercherò ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Fire Squad – Incubo di fuoco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Killer Elite ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Gomorra – La serie è stato visto da .000 ... Leggi su tvblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Glitv del lunedì sera, con il prime time diviso tra Io ti cercherò, il GF Vip 5, la nuova puntata di Quarto Grado e il ritorno di Report. Vediamo i dati Auditel. Prime Time Su Rai 1 La serie Io ti cercherò ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Fire Squad – Incubo di fuoco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Killer Elite ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Gomorra – La serie è stato visto da .000 ...

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 19 ottobre 2020: GF Vip 2020, Io ti cercherò, Report, Quarta Repubblica, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 19 ottobre: Io ti cercherò Grande Fratello Vip Killer Elite - #Ascolti #lunedì #ottobre:… - SabrinaSava_ : RT @giuliazoo: @SabrinaSava_ Che due ????..... il record di ascolti lo fanno il lunedi ed il venerdi dalle 21.30 in poi.. ma chi guarda #stri… - giuliazoo : @SabrinaSava_ Che due ????..... il record di ascolti lo fanno il lunedi ed il venerdi dalle 21.30 in poi.. ma chi gua… - durso_club : RT @pomeriggio5: Pronti per un MERAVIGLIOSO lunedì da trascorrere insieme? ?? Come sempre @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti TOP… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Morto il cane lasciato per due giorni sul balcone a 40° dalla coppia che aveva litigato Leggo.it