Ascolti TV | Lunedì 19 ottobre 2020. Il Grande Fratello Vip cresce fino al 20.7%, Io ti Cercherò 18.5% (Di martedì 20 ottobre 2020) Io ti Cercherò - Luigi Fedele e Zoe Tavarelli Nella serata di ieri, lunedì 19 ottobre 2020, su Rai1 Io ti Cercherò ha conquistato 4.446.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.429.000 spettatori pari al 20.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.666.000 – 32% e Grande Fratello Vip Live 912.000 – 21.3%). Su Rai2 Fire Squad – Incubo di Fuoco ha interessato 729.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Killer Elite ha catturato l'attenzione di 1.325.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.573.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.011.000 spettatori con il ...

