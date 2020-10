Arzignano: imprenditore minacciato con la pistola nella sua villa sotto gli occhi dei suoi figli (Di martedì 20 ottobre 2020) Un imprenditore del Vicentino è stato derubato all’interno della sua villa. I malviventi, coperti da un passamontagna, hanno puntato le pistole contro lui, la moglie e i loro figli. Attimi di terrore quelli vissuti dall’imprenditore Luca Pretto e dalla sua famiglia nella loro villa ad Arzignano, in provincia di Vicenza. L’uomo – un 51enne molto … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 ottobre 2020) Undel Vicentino è stato derubato all’interno della sua. I malviventi, coperti da un passamontagna, hanno puntato le pistole contro lui, la moglie e i loro. Attimi di terrore quelli vissuti dall’Luca Pretto e dalla sua famiglialoroad, in provincia di Vicenza. L’uomo – un 51enne molto … L'articolo proviene da leggilo.org.

