Arzano, dopo le proteste anti-lockdown il Comune diventa Zona Rossa (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – dopo le proteste contro il mini lockdown voluto dalla Commissione Straordinaria alla guida del Comune di Arzano, la città diventa Zona Rossa. Una notizia dell'ultimo momento diramata dall'Unità di crisi regionale che anticipa l'ultima ordinanza di Palazzo Santa Lucia, per far fronte all'emergenza sanitaria. Al momento sono 300 i cittadini postivi al Covid nel Comune di Napoli Nord, dove da giorni i commercianti sono in rivolta contro il mini lockdown. Solo ieri una delegazione di esercenti ha incontrato il Prefetto di Napoli, Marco Valentini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

