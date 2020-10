Arezzo, Andrea Scanzi parcheggia la sua Bmw occupando due posti per disabili (Di martedì 20 ottobre 2020) Arezzo, 20 ott – E’ un limpido venerdì mattina in quel di Arezzo, cielo terso e aria frizzante tipicamente autunnale. In via Montefalco, zona commerciale alle porte del centro storico, spunta un signore alla guida di una bella Bmw. Accosta di fronte al civico 50 e parcheggia comodamente occupando due posti auto riservati a persone disabili. Un gesto sbagliato e illecito, punibile con una multa e con la decurtazione di punti dalla patente se compiuto da chi non ne ha diritto, ovvero da chi non è munito dell’apposito contrassegno concesso dal Comune alle persone invalide. La foto che vi mostriamo, gentilmente inviata a questo giornale, documenta l’episodio appena descritto e risalente al 16 ottobre scorso. L’auto è di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott – E’ un limpido venerdì mattina in quel di, cielo terso e aria frizzante tipicamente autunnale. In via Montefalco, zona commerciale alle porte del centro storico, spunta un signore alla guida di una bella Bmw. Accosta di fronte al civico 50 ecomodamentedueauto riservati a persone. Un gesto sbagliato e illecito, punibile con una multa e con la decurtazione di punti dalla patente se compiuto da chi non ne ha diritto, ovvero da chi non è munito dell’apposito contrassegno concesso dal Comune alle persone invalide. La foto che vi mostriamo, gentilmente inviata a questo giornale, documenta l’episodio appena descritto e risalente al 16 ottobre scorso. L’auto è di ...

franco04329368 : RT @francescatotolo: #Arezzo, il “giornalista più potente” @AndreaScanzi ha parcheggiato la sua Bmw occupando addirittura due posti per dis… - CAMARDELLAGio : RT @francescatotolo: #Arezzo, il “giornalista più potente” @AndreaScanzi ha parcheggiato la sua Bmw occupando addirittura due posti per dis… - evelina21478 : RT @Libero_official: Che imbarazzo per #AndreaScanzi: la sua #Bmw parcheggiata ad #Arezzo su due posti per disabili - StefanoFlajani : RT @psicozauro: Arezzo, Andrea Scanzi parcheggia la sua Bmw occupando due posti per disabili | Il Primato Nazionale “Il giornalista più pot… - GabrieleFigini : RT @francescatotolo: #Arezzo, il “giornalista più potente” @AndreaScanzi ha parcheggiato la sua Bmw occupando addirittura due posti per dis… -