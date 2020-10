Anzio | approvato il progetto per la riqualificazione della pista di atletica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) La Giunta Comunale dihaildefinitivo ed esecutivo per ladi, presso lo Stadio Bruschini. Con la delibera, che prevede di reperire uno stanziamento comunale nel bilancio preventivo 2021, attualmente in fase di elaborazione, fino a 273.000 euro, viene dato mandato all’Ufficio Patrimonio dell’Ente di partecipare all’avviso pubblico statale, per il finanziamento dell’opera, con un contributo massimo erogabile pari a 700.000 euro. “Abbiamo unesecutivo, per l’adeguamento ed il restyling integraledi, secondo le norme FIDAL e CONI, – afferma l’Assessore al ...