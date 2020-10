Antonella Clerici | salta l’ospitata della super vip | “Non c’è | colpita da un grave lutto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Una puntata particolare quella di &E; sempre mezzogiorno di marted&i; 20 ottobre. L’appuntamento numero diciassette con il programma di Rai1 condotto da&e; stato decisamente atipico. Intanto &e; iniziato con un po’ di ritardo. La cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI, conferite dal PresidenteRepubblica ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile, ha infatti fatto slittare l’appuntamento quotidiano con ladi circa mezz’ora. Ma non &e; finita qui: questo non &e; stato l’unico contrattempo per la conduttrice, che ha dovuto anche far fronte all’assenza di Mara Venier. Il giorno precedente ...