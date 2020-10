Anticipazioni Una Vita puntate 21 e 22 ottobre 2020: Liberto e Rosina di nuovo insieme (Di martedì 20 ottobre 2020) Mercoledì 21 ottobre 2020 – Dove si trova Liberto?: Susana trova il testamento di Liberto, che il giovane ha lasciato sul tavolo di casa e si allarma pensando che il nipote abbia intenzione di togliersi la Vita. Ledesma intanto continua a tenere sotto scacco Emilio, quest’ultimo vorrebbe farsi lasciare dalla giovane Angelines ma purtroppo non ci riesce. Il piano del giovane fallisce miseramente. Il giovane infatti non riesce a credere di dover rinunciare a Cinta, l’amore della sua Vita. Riuscirà a trovare il modo di non dover sposare una giovane che non ama? Giovedì 22 ottobre 2020 – Rosina non è partita: dopo la scoperta fatta dalla sarta, tutto il quartiere di Aacacias si mobilita ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020) Mercoledì 21– Dove si trova?: Susana trova il testamento di, che il giovane ha lasciato sul tavolo di casa e si allarma pensando che il nipote abbia intenzione di togliersi la. Ledesma intanto continua a tenere sotto scacco Emilio, quest’ultimo vorrebbe farsi lasciare dalla giovane Angelines ma purtroppo non ci riesce. Il piano del giovane fallisce miseramente. Il giovane infatti non riesce a credere di dover rinunciare a Cinta, l’amore della sua. Riuscirà a trovare il modo di non dover sposare una giovane che non ama? Giovedì 22non è partita: dopo la scoperta fatta dalla sarta, tutto il quartiere di Aacacias si mobilita ...

